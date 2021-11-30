Юниорская сборная России по прыжкам в воду подтвердила участие на ЧМ в Киеве

Исполнительный директор Российской федерации по прыжкам в воду Станислав Дружинин в разговоре с корреспондентом Metaratings.ru подтвердил поездку сборной на чемпионат мира среди юниоров в Киеве.
Ранее главный тренер сборной России Светлана Моисеева заявляла, что участие российской сборной срывается из-за отсутствия финансирования.
«Да, проблема была, но всё удалось выправить. Мы благодарны Министерству спорта, что наша сборная летит в Киев. Конечно, все переживали, в особенности спортсмены. Но совместными усилиями с Министерством спорта мы нашли возможность нас отправить.
Впереди большая часть сезона, думаю, что таких шероховатостей больше не будет, и всё пройдёт для нашей сборной в штатном режиме.
Министерству спорту и спортивному сообществу нашей страны очень важно, чтобы отечественные спортсмены достойно себя показывали на международных аренах. Мы понимаем, что государство активно финансирует российских спортсменов по зимним видам спорта в преддверие Олимпиады, но у нас нет опасений, что в будущем возникнут ситуации недофинансирования нашей федерации и всех намечающихся по календарю мероприятий», – сказал Дружинин.
Чемпионат мира пройдет 2-9 декабря в столичном Центре спорта «Лико».
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