Юниорская сборная России по прыжкам в воду подтвердила участие на ЧМ в Киеве

Исполнительный директор Российской федерации по прыжкам в воду Станислав Дружинин в разговоре с корреспондентом Metaratings.ru подтвердил поездку сборной на чемпионат мира среди юниоров в Киеве.

Ранее главный тренер сборной России Светлана Моисеева заявляла, что участие российской сборной срывается из-за отсутствия финансирования.

«Да, проблема была, но всё удалось выправить. Мы благодарны Министерству спорта, что наша сборная летит в Киев. Конечно, все переживали, в особенности спортсмены. Но совместными усилиями с Министерством спорта мы нашли возможность нас отправить.

Впереди большая часть сезона, думаю, что таких шероховатостей больше не будет, и всё пройдёт для нашей сборной в штатном режиме.

Министерству спорту и спортивному сообществу нашей страны очень важно, чтобы отечественные спортсмены достойно себя показывали на международных аренах. Мы понимаем, что государство активно финансирует российских спортсменов по зимним видам спорта в преддверие Олимпиады, но у нас нет опасений, что в будущем возникнут ситуации недофинансирования нашей федерации и всех намечающихся по календарю мероприятий», – сказал Дружинин.

Чемпионат мира пройдет 2-9 декабря в столичном Центре спорта «Лико».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Семикратный! Лионель Месси вновь стал обладателем «Золотого мяча»

Беланов: у Левандовски просто украли «Золотой мяч»

Кличко, Беленюк и Вакарчук: как прошел благотворительный вечер Свитолины

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.