Юбилей УАФ: с Зеленским и Чеферином, но без России

9 декабря Украинская ассоциация футбола планирует отметить свой 30-летний юбилей.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, ожидается присутствие на торжественном мероприятии приглашенных первых лиц нашей страны, в том числе Президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства дал свое предварительное согласие на посещение юбилея.

Владимир Зеленский дал предварительное согласие на посещение юбилея УАФ

Также приглашения в Киев получили президент УЕФА Александр Чеферин и руководители одиннадцати европейских ассоциаций, среди которых нет представителя России.

Ожидается в общей сложности присутствие тридцати высоких гостей из УЕФА, ФИФА и ФИФ Про (организация, представляющая интересы профессиональных футболистов).

Во время мероприятия, посвященного юбилею УАФ, награды за развитие футбола в стране должны получить Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко, Александр Петраков и ряд других известных личностей.



10 декабря, на следующий день после юбилея, УАФ проведет заседание исполкома, на котором планируется ввести в регламент норму об ограничении количества арендованных из одного клуба.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Малиновский, Матвиенко, но без Зинченко: пять воспитанников «Шахтера», которым помогли аренды

Иранский бомбардир, чемпион мира: топ-5 футболистов УПЛ, которые играют в аренде

В шаге от медалей в эстафете: как сборная Украины провела второй этап Кубка мира

«Дженоа» пропустил с углового и не дошел до ворот «Ювентуса»: как Шевченко проиграл очередной матч

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.