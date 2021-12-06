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Юбилей УАФ: с Зеленским и Чеферином, но без России

Игорь Яслик
Игорь Яслик
06.12.2021
13:11
Новость
Футбол

9 декабря Украинская ассоциация футбола планирует отметить свой 30-летний юбилей.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, ожидается присутствие на торжественном мероприятии приглашенных первых лиц нашей страны, в том числе Президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства дал свое предварительное согласие на посещение юбилея.

Владимир Зеленский дал предварительное согласие на посещение юбилея УАФ
Владимир Зеленский дал предварительное согласие на посещение юбилея УАФ

Также приглашения в Киев получили президент УЕФА Александр Чеферин и руководители одиннадцати европейских ассоциаций, среди которых нет представителя России.

Ожидается в общей сложности присутствие тридцати высоких гостей из УЕФА, ФИФА и ФИФ Про (организация, представляющая интересы профессиональных футболистов).

Во время мероприятия, посвященного юбилею УАФ, награды за развитие футбола в стране должны получить Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко, Александр Петраков и ряд других известных личностей.

10 декабря, на следующий день после юбилея, УАФ проведет заседание исполкома, на котором планируется ввести в регламент норму об ограничении количества арендованных из одного клуба.

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