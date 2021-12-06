Юбилей УАФ: с Зеленским и Чеферином, но без России

9 декабря Украинская ассоциация футбола планирует отметить свой 30-летний юбилей.
Как стало известно Meta-ratings.com.ua, ожидается присутствие на торжественном мероприятии приглашенных первых лиц нашей страны, в том числе Президента Украины Владимира Зеленского. Глава государства дал свое предварительное согласие на посещение юбилея.
Также приглашения в Киев получили президент УЕФА Александр Чеферин и руководители одиннадцати европейских ассоциаций, среди которых нет представителя России.
Ожидается в общей сложности присутствие тридцати высоких гостей из УЕФА, ФИФА и ФИФ Про (организация, представляющая интересы профессиональных футболистов).
Во время мероприятия, посвященного юбилею УАФ, награды за развитие футбола в стране должны получить Анатолий Демьяненко, Алексей Михайличенко, Александр Петраков и ряд других известных личностей.
10 декабря, на следующий день после юбилея, УАФ проведет заседание исполкома, на котором планируется ввести в регламент норму об ограничении количества арендованных из одного клуба.
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