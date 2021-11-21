Йовичевич: выражаю большой респект моей команде

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высказался после матча с «Александрией» (3:1).

«Горд за команду. Должен сказать, что полностью переиграли соперника и заслужили три очка. Первый тайм был почти совершенен. Контролировали ход игры через контроль мяча. Все, что происходило на поле, было результатом контроля мяча и ситуации.

Это отразилось на результате и задало нам направление на второй тайм. Мы желали продолжить в том же темпе, но и оппонент хорошо играл. Им нечего терять, они упрощают игру вертикальными передачами, в некоторых моментах заставляют нервничать, и идет вопрос психологии.

Конечно, «Александрия» очень непростая команда. Она это показывает в этом сезоне. У них хороший тренер, имеющий узнаваемый рисунок. Вылетали в быстрые контратаки и имели несколько моментов, когда наша структура не была оптимальной.

Но в общем, мы контролировали все с мячом, а когда не владели им, тоже контролировали. И потому я очень горд. Бывают моменты, когда ты не контролируешь мяч, но надо знать, как вести себя в низком блоке, в средней зоне, когда применить прессинг, играть один в один, в полупозиции, при передаче на фланг — над всеми аспектами мы работаем.

Очень горд мотивацией команды. Хотели отыграться — имели негативную статистику с «Александрией». И у меня лично была большая мотивация, ведь первый официальный матч здесь мы проиграли 1:4, потом они выбили нас из Кубка. То есть сегодняшняя игра была для нас очень принципиальной, и думаю, сегодня команда заслужила три очка.

Далее должны быть скромными, отдохнуть и готовиться с большой концентрацией и уважением к следующему матчу с «Ворсклой».

Пихаленок? Он хромает; завтра врачи более тщательно его осмотрят. Надеюсь, что ничего страшного с ним. Еще раз хочу похвалить команду. Индивидуально не хочу никого отмечать — многие футболисты проявили себя. И выходившие на поле, и оставшиеся на скамейке. Я видел их реакцию, и она говорила, что мы единое целое. Хочу подчеркнуть, что и синергия между нами дает основания быть конкурентоспособными и сражаться с каждой командой. Этот максимум заставляет каждого партнера держать планку и быть лучше.



И вообще они делают меня лучше, как тренера. Поэтому должен быть гордым и двигаться в том же направлении и не думать, что мы сделали что-то особенное. Это один маленький шаг — очень важный для нас и очень большой кайф.

Довбик? Не раз говорил, что для меня он — лучший форвард чемпионата. Он очень полезен и дает многое как в позиционной атаке, так и в контратаке, на стандартах. Думаю, у него еще есть запас для прогресса. Игрой он заслужил вызов от Петракова и, думаю, станет одним из ключевых футболистов национальной сборной.

Очень важно, что он хочет прогрессировать. И сейчас он находится в ситуации, когда не может опустить планку. Но он готов к этому. Так же и Пихаленок, Кравченко, Сваток, Игнатенко, Джурасек, Чуже… Сегодня действительно была команда. Я это уважаю. Большой респект моей команде», — цитирует Йовичевича официальный сайт «Днепра-1».

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