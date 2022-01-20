Йовичевич назвал главный минус Коноплянки для «Днепра-1»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич отреагировал на слухи о том, что состав его команды может пополнить Евгений Коноплянка, которого «Шахтер» не взял на зимний сбор.

«Коноплянка — один из тех футболистов, которые могут нас усилить. Конечно, по таланту, что я могу говорить о нем? Всё известно. Да, игровая практика уже отсутствует несколько лет на постоянной основе. Это один минус, который ты должен учитывать, когда выбираешь футболиста.

Мы говорим об очень качественном футболисте. Но ты должен учитывать и его зарплату, и его статус, как он относится к философии нашей игры, его мотивацию. Много всего.

Так просто, чтобы я за 10 секунд вам рассказал, чтобы вы не думали, что я не хочу – это не так. Просто надо быть иногда в рамках возможностей и принимать решение спокойно», — сказал Йовичевич в интервью «Профутболу».

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