Йовичевич: Кубок Украины - это кратчайший путь в Европу

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич прокомментировал победу над ЛНЗ в 1/8 финала Кубка Украины (2:0).



«Нет маленьких побед и маленьких соперников. Это совсем другое соревнование, нежели чемпионат – здесь не имеешь права на ошибку. И это кратчайший путь в Европу, к осуществлению мечты команды. Выполнили задачу, которую ставили перед собой – выйти в четвертьфинал и ждать жеребьевки в пятницу.

Что касается самой игры, то всегда хочется в каждом матче сыграть еще лучше, доминировать еще больше. Могу сказать, что сыграли сегодня с интересным соперником. ЛНЗ сегодня впечатлил. Думаю, это команда уровня минимум Первой лиги, а не Второй. Думаю, у команды хорошая перспектива, хороший тренер. Они имеют рисунок, пытались играть, а не ставить автобус, чтобы мы мучились. Они хотели выходить из-под нашего прессинга и проявили себя. В целом, заслуженная победа.

Мы могли забить еще, чтобы было спокойнее. Хотели дать отдохнуть игрокам, имевшим много минут на ногах. И после такой игры против «Ворсклы», когда эмоции были опустошены, хотели поменять и использовать энергию футболистов, которые вышли сегодня. Для меня это команда. Для выполнения больших целей именно она нужна. 11 футболистов сыграют 2-3 матча, выиграют, но выполнить цели, которые ставит клуб, без команды невозможно. Еще раз спасибо команде за подарок. Теперь надо отдохнуть и в хорошем настроении поехать в Одессу биться за максимум очков».

Также известный украинский футболист и тренер Леонид Буряк высказался о том, что Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча».



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