Йовичевич: горжусь тем, как выглядел «Днепр-1» в матче с «Ворсклой»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич отреагировал на разгромную победу днепрян в центральном матче 16-го тура УПЛ против «Ворсклы».



«Очень горжусь тем, как выглядела команда. Встретились две команды, находящиеся в хорошей форме, на ходу. Ворскла – очень хорошая команда, имеет опыт в Лиге Европы. Мы ведь только идем к тому, чтобы быть на тех же позициях, что и они. На самом деле этот матч дает нам уверенность. Стрессовый поединок, в котором ты должен победить.

Вышел один из лучших матчей за время, пока я здесь тренирую. Горжусь командой. Мы контролировали матч полностью оба тайма, защищались с мячом в ногах, не давали возможности продемонстрировать им свои козыри: быструю атаку, ища Тилля, Ранжеля, латералей, которые быстро подключаются. Мы готовились очень серьезно, потому что уважаем «Ворсклу», и показали свой респект, играя на максимуме. Вышло так, и думаю, это для нас путем и направлением, в котором должны двигаться.

Знаю, что «Ворскла» – очень хорошая команда. Если бы мы сыграли с ними завтра, может быть, был бы другой результат. Но всегда должно быть лучше сегодня – в тот момент, когда играешь матч. Звезды сошлись, и каждый футболист дал свой максимум сегодня. Стиль «Ворсклы» – вертикальный быстрый футбол. А мы предложили свой стиль – защищаться с мячом у ног, доминировать и не давать бежать на чужой половине поля. Это был план игры.

«Ворскла» занимает третье место и играет в Европе. Мы стремимся к тем же позициям, к позициям «Зари», «Александрии», которые имеют свой опыт. Мы такого опыта еще не имеем. Есть энергия и запал, которые я испытываю, и не даю игрокам расслабиться. И они сами не хотят расслабиться, они просто меня мотивируют, а я – их", – цитирует Йовичевича официальный сайт «Днепра-1».

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