Йовичевич: Довбика можно назвать скромным лидером

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился мнением о форварде своей команды Артеме Довбике, который в данный момент является лучшим бомбардиром УПЛ.

«Артем сборник и имеет за спиной определенный опыт. Он уже столько голов забил и сделал столько ассистов… Сейчас такого форварда в Украине нет. Довбик — лучший! Он постоянно хочет прогрессировать. У Артема была тяжелая травма, нападающий пропустил почти год, но у него, повторюсь, есть огромное желание прогрессировать. Он усердно работает над собой, делая свою игру более разнообразной и опасной для соперников. Помните его гол «Ворскле» в первом туре, забитый правой ногой? И в других матчах он много раз использовал ложные замахи с последующим ударом правой. Это не случайность, а следствие работы на тренировках, которой он подкрепляет свои амбиции.

Уход в топ-чемпионат? Я думаю, нужно набрать определенный опыт, чтобы быть там в основе. Впрочем, есть руководство клуба, которое принимает решение. И сам игрок имеет свое мнение. Команда играет для него, и он удачно играет для команды. Это синергия его и коллектива.

Довбика можно назвать скромным лидером. Одно из проявлений этого качества мы могли видеть в матче с «Мариуполем». Не использовав три выхода один на один, он отдал право бить пенальти Пихаленку. Лидер, который думает о коллективе - это и есть наша сила!

Конечно, я хочу, чтобы Довбик оставался в «Днепре-1», сколько может, и строить команду вместе с ним. Знаем, насколько он важен. Хороший форвард, которых мало в Европе. Каждый тренер хочет иметь в команде такого футболиста, чтобы добиваться целей. Мне нужны исполнители, которые делают разницу», — сказал Йовичевич в интервью телеканалу «Футбол».

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