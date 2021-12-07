Йовичевич: «Днепр-1» старается получить победный менталитет

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился впечатлениями от матча с «Черноморцем» (3:1), в котором его команда одержала волевую победу.

«Очень непростая игра получилась, как и ожидалось. После победы над «Ворсклой» ответственность за результат растет и сегодня ощущался мандраж. А играть против таких команд, как «Черноморец», у которых нет таких высоких целей, как у нас — это очень опасно.

И после пропущенного гола нам пришлось сражаться с собой, и в итоге удалось переломить ход матча. По ходу игры мы сделали тактические коррективы, что и дало результат. Бывает, когда кайф заканчивается.

Легко играть против «Ворсклы», когда счет 2:0, 3:0, 4:0, когда гораздо легче играть по инерции, чем так, как сегодня. Но именно в таких матчах у команды проявляется характер, бойцовские качества, терпение, благодаря почему мы и идем к нашей всеобщей цели.

Мы готовимся ко всем обстоятельствам, которые могут быть в матче. Не всегда ты владеешь мячом, не всегда бывает много моментов. И противник тоже против тебя играет, он выполняет собственные цели в игре. Думаю, что с такой игрой «Черноморец» будет забирать много очков у других команд.

В перерыве я просто пытался успокоить ребят и настроить их на процесс, который нам даст результат. Мы дальше были мотивированы, а это придало нам эмоции и быстрые движения. Именно это и дало нам возможность забить голы, которые принесли три очка.

Через год у нас многое изменилось. Сейчас мы стараемся получить победный менталитет, что и приводит к успеху. И сегодня мы проявили характер в игре с очень хорошей командой, за которую играют 9 футболистов из киевского «Динамо», выступавших в Лиге чемпионов U-19, когда я еще тренировал загребское «Динамо».

И эти механизмы школы киевского «Динамо» доставили нам сегодня много проблем, но мы их решили. Так что я поздравляю свою команду с очень тяжелыми тремя очками, и сейчас готовимся к последнему матчу в году против «Мариуполя» в хорошем настроении.

Всё ли в порядке с Довбиком? Довбик для нас очень важный футболист, но когда его вяжут сразу двое, то у него остается меньше пространства, и если он раньше больше брал игру на себя, то теперь начинает больше играть на других. Он может и ассист отдать, и сам забить, и в контратаке помочь. Для нас он, безусловно, ключевой игрок», — приводит слова Йовичевича официальный сайт «Днепра-1».

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