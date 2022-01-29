Йовичевич: «Днепр-1» плодотворно поработал в этом микроцикле

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился впечатлениями от победы над болгарским «Берое» (2:1) в первом контрольном матче в 2022 году.

«В первую очередь, победа есть победа. Важно было продолжить выигрышную серию, но имеем в виду, что это был только первый матч после двухмесячного перерыва, а команда действовала на фоне усталости. Мы были не очень свежими, но вышел интересный матч. Был план высоко прессинговать, и нам это лучше удавалось в первом тайме, чем во втором. Хотя после перерыва у нас было больше возможностей после переходных моментов. Это и есть богатство команды — адаптироваться к определенным ситуациям, когда идет контроль мяч, и благодаря этому ищутся дыры в защите соперника, с диктованием темпа и ритма игры, а голы забиваются в результате наработок на тренировках. Именно так мы забыли первый гол.

После перерыва мы подстроились под активную игру соперника, защищались в двух блоках, удачно выходили из обороны в контратаки и имели не менее пяти голевых моментов. В целом, мы плодотворно поработали в этом микроцикле. Очень важно, что никто не травмировался», — цитирует Йовичевича официальный сайт «Днепра-1».

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