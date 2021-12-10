Йовичевич: «Днепр-1» был лучше «Мариуполя» и заслуженно победил

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич высказался о победе своей команды над «Мариуполем» (3:0).



«Команда сыграла хороший матч. Мы были лучше «Мариуполя» и заслуженно победили. Отдельно хочу похвалить команду соперника — это технически обученная команда. Возможно, может показаться, что игра была легко из-за итогового счета, но это не так. Это был тяжелый поединок, который держал нас в напряжении.

Последний матч в году — самый неприятный. Футбольные люди поймут меня. Чемоданы готовы, звонит жена, а нам важный матч нужно сыграть. Хотели победить, чтобы на вторую часть сезона был твердый фундамент», — сказал хорватский специалист в эфире телеканала «Футбол 1/2/3».

Также Довбика хотят заполучить пять европейских клубов.



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