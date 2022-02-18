Йоханнес Бо победил в масс-старте на Олимпиаде-2022, украинцы не попали в топ-20

На Олимпийских играх в Пекине завершился мужской биатлонный масс-старт. Эта гонка была последней в расписании соревнований по биатлону.

Победителем масс-старта стал норвежец Йоханнес Бё. Он преодолел дистанцию за 38 минут и 14 секунд, допустив четыре промаха. Второе место занял швед Мартин Понсилуома.

Тройку лучших замкнул норвежец Ветле Шоста Кристиансен.

Украину представляли Дмитрий Пидручный и Артем Прима, которые финишировали 24-м и 28-м соответственно.

Олимпиада-2022

Масс-старт

Мужчины

1. Йоханнес Бо (Норвегия) – 38.14,4 (1-0-1-2)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 40,3 (1-0-0-1)

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.12,5 (2-0-1-0)

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 1.25,6 (1-1-0-3)

5. Доминик Виндиш (Италия) – 1.38,4 (0-2-1-0)

6. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – (1-2-1-1)

…

24. Дмитрий Пидручный (Украина) – 4.01,8 (0-3-2-2)

…

28. Артем Прима (Украина) – 4.58,2 (2-1-3-1)

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