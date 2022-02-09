Яцык и Диалло - в основе «Динамо U-19» на матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА с «Депортиво»

Сегодня в 20:00 начнется стыковой матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА, в котором киевское «Динамо» сыграет с испанским «Депортиво».

Поединок состоится на поле соперника – на стадионе «Риасор» в Ла-Корунье.

Стали известны составы команд

«Динамо» U-19: 1. Игнатенко – 21. Танчак, 13. Филатов, 14. Дячук, 2. Вивчаренко – 11. Царенко, 6. Яцык (К), 5. Скрипник, 29. Близниченко, 30. Диалло – 7. Попов.

Запасные: 12. Тугай, 4. Еременко, 9. Горбач, 15. Кремчанин, 23. Мегди, 26. Опанасенко, 27. Уваров.

«Депортиво» U-19: 1. Суарес (К) – 22. Диас, 4. Родригес, 5. Баркиа, 23. Фигероа – 7. Наджера, 20. Норьега, 26. Р. Лопес – 11. Эрнандес, 10. Мелла, 9. Н.Лопес.

Запасные: 13. Риос, 8. Гуэрра, 12. Тейхо, 15. Мендес, 18. Гомес, 19. Очоа, 27. Триго.

Прямую трансляцию поединка по территории Украины будет вести телеканал «Динамо TV», а также медиасервис MEGOGO.

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