Ястремская снялась со стартового матча в квалификации турнира в Катаре

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не выступит на турнире WTA в Катаре. Ястремская, получившая wild-card, должна была выйти на корт против румынки Жаклин Кристиан.

«Последние несколько дней меня беспокоила левая нога, а вчера уже перед игрой почувствовала, что боль усиливается. Сходила к физиотерапевту, он помог, мне стало немного легче, но во время матча с Вондроушовой дернула внешнюю мышцу бедра и усугубила повреждение.

Во вчерашнем матче я старалась максимально, но удержать внимание и оставаться эмоционально спокойной было очень тяжело, когда физически не тянешь, чтобы отыграть на том уровне, котором можешь.

Сейчас несколько дней побуду дома и восстановлюсь, а дальше сыграю на одном из ближайших турниров WTA», — цитирует Ястремскую портал «Большой теннис Украины».

Во вчерашнем четвертьфинале турнира в Дубае спортсменка брала медицинскую паузу из-за проблем с бедром.

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