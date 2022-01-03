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Ястремская проиграла в первом матче в 2022 году

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
03.01.2022
09:23
Новость
Теннис

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела попасть основную сетку турнира Melbourne Summer Set 1.

В первом круге квалификации украинка проиграла представительнице Нидерландом Лесли Паттанами Керкхове – 2:6, 2:6.

Матч длился 1 час 3 минуты. Ястремская 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1/5 брейк поинт.

Для теннисисток это был первый очный поединок. Для Даяны это третье поражение подряд.

Melbourne Summer Set 1. WTA250. Квалификация. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Лесли Паттинама Керкхове (Нидерланды) – 0:2 (2:6, 2:6)

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