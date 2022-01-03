Ястремская проиграла в первом матче в 2022 году

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела попасть основную сетку турнира Melbourne Summer Set 1.



В первом круге квалификации украинка проиграла представительнице Нидерландом Лесли Паттанами Керкхове – 2:6, 2:6.

Матч длился 1 час 3 минуты. Ястремская 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1/5 брейк поинт.

Для теннисисток это был первый очный поединок. Для Даяны это третье поражение подряд.

Melbourne Summer Set 1. WTA250. Квалификация. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Лесли Паттинама Керкхове (Нидерланды) – 0:2 (2:6, 2:6)

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Ястремская победила Козлову на турнире в Италии

Ястремская не смогла выйти в полуфинал турнира в Италии

Калинина и Ястремская встретятся в первом круге турнира во Франции

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.