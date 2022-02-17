Ястремская проиграла в четвертьфинале турнира в Дубае

17 февраля, украинская теннисистка Даяна Ястремская (№146 WTA) уступила чешке Маркете Вондроушовой (№38 WTA) в 1/4 финала турнира WTA в Дубае со счетом 0:2 (5:7, 4:6).



Матч длился 1 час 41 минуту. Ястремская совершила 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки.

Счет в личных встречах теперь 2:1 в пользу Вондроушовой.

Dubai Duty Free Tennis Championships. WTA500. Дубай (ОАЭ). Призовые – $768,680. Четвертьфинал

Маркета Вондроушова (Чехия) – Даяна Ястремская (Украина) - 2:0 (7:5, 6:4)

Отметим, что на старте турнира украинка обыграла Ирину Бегу – 4:6, 6:2, 6:3, во втором круге – третью ракету мира Барбору Крейчикову – 6:3, 7:6.

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