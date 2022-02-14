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Ястремская пробилась в основную сетку турнира в Дубае

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
14.02.2022
10:21
Новость
Теннис

Украинска теннисистка Даяна Ястремская (№146 WTA) обыграла американку Мэдисон Бренгл (№60 WTA) в финале квалификации турнира WTA в Дубае со счетом 2:0 (6:1, 7:5).

Встреча длилась 1 час 7 минут. Украинка 6 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-поинтов.

В основной сетке турнира также сыграют украинки Элина Свитолина и Марта Костюк.

Dubai Duty Free Tennis Championships. WTA500. Дубай (ОАЭ). 14-19 февраля. Хард. Призовые – $768,680. Квалификация. Финал

Даяна Ястремская (Украина) – Мэдисон Бренг (США) – 2:0 (6:1, 7:5)

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