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Ястремская обыграла лидера посева в финале квалификации турнира в Австралии

Павел Соловей
Павел Соловей
10.01.2022
09:54
Новость
Теннис

Украинская теннисистка Даяна Ястремская пробилась в основу на турнире в WTA в австралийской Аделаиде. Украинка обыграла лидера посева квалификации Элисон ван Эйтванк из Бельгии.

Встреча продолжалась около 1,5 часа. Ястремская реализовала 3 брейкпоинта из 3, на своей подаче Даяна проиграла 3 гейма. Победа над 58-й ракеткой мира стала для украинки самой высокорейтинговой с момента ее возвращения в Тур в июле прошлого года после допинг-скандала. Ястремская впервые с сентября 2020 года выиграла матч, в котором проиграла стартовый сет.

Квалификация. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина, 10) - Элисон ван Эйтванк (Бельгия, 1) – 3:6, 6:4, 6:4

В первом круге турнира в основе Ястремская сыграет против Терезы Мартинцовой из Чехии.

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