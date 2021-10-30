Ястремская не смогла выйти в полуфинал турнира в Италии

Украинская теннисистка Даяна Ястремская завершает выступление на турнире WTA в Италии. Украинка уступила Жасмин Паолини из Италии в четвертьфинале.

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Судьбу первого сета решил один брейк итальянки. Во втором сете теннисистки поочередно защищали геймы на своей подаче, а на тай-брейке Ястремская выполнила 2 мини-брейка против 3 у соперницы.

Четвертьфинал

Даяна Ястремская (Украина, 10) – Жасмин Паолини (Италия, 7) – 4:6, 6:7(4)

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