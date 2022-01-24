Ястремская и Костюк проиграли на Australian Open

В ночь с 23 на 24 января украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская проиграли в матче третьего круга Australian Open.



Костюк и Ястремская уступили 9-й сеяной паре американке Кэролайн Доулхайд и австралийке Сторм Сандерс со счетом 0:2 (4:6, 4:6).

Матч длился 1 час 44 минуты. Украинки совершили 3 подачи навылет, допустили 7 двойных ошибок.

Australian Open. Мельбурн (Австралия). Парный разряд. Третий круг

Марта Костюк / Даяна Ястремская (Украина) – Кэролайн Доулхайд (США) / Сторм Сандерс (Австралия) – 4:6, 4:6

Во втором круге украинки обыграли итальянку Жасмин Паолини и британку Хизер Уотсон.

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