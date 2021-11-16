Яшкин: шансы на победу в матче с Боснией у сборной Украины есть

Экс-полузащитник «Динамо» и сборной Украины Артем Яшкин в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua высказался о шансах сборной Украины в поединке отбора ЧМ-2022 с боснийцами.



«Неизвестно что ждать от матча с боснийцами. Пока матч не закончился, сложно что-то говорить. Верю ли в то, что Украина может выиграть у боснийцев? Верить надо всегда. Это дело такое. Я не знаю, как Петраков команду подготовил. Все, конечно, будут настроены на победу. Конечно, все хотят выиграть. Главное, чтобы не перехлестнули эмоции. Шансы на победу у сборной Украины есть. Босния немотивированная уже. Джеко не будет играть против украинцев? Для «желто-синих», конечно, это плюс.

Обыграют ли французы Финляндию? Тоже непонятно. Тоже сложно предугадать. Выйдут в составе Франции молодые и голодные сборники – это будет одна игра. А выйдут опытные игроки в составе французской команды – другая игра», - сказал Яшкин.

Также известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.



Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16-го ноября. Начало встречи в 21:45.

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