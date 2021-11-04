Ященко: донецкий «Шахтер» сам загнал себя в угол

В четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов «горняки» в гостях уступили «Реалу» (1:2).



Экс-игрок «Шахтера» Сергей Ященко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua поделился своими впечатлениями о противостоянии в Mадриде.

«На мой взгляд, это был лучший поединок «Шахтера» за последнее время. «Горняки» доказали случайность своего недавнего разгрома в Киеве от «Реала» и в Мадриде они наиграли на ничью. Однако, к сожалению, в их рядах не оказалось такого бомбардира, как Бензема, который и решил судьбу матча.

«Шахтер» подтвердил, что умеет держать удар: после сенсационного поражения от «Шерифа» не сломался и дал бой именитому «Интеру», теперь вот на равных сыграл с испанским грандом. Однако все равно получается, что дончане сами загнали себя в угол и теперь уже для попадания в еврокубковую весну может и не хватить побед в оставшихся поединках - над «Интером» и «Шерифом». Но надежда умирает последней и поэтому остается верить».

Напомним, что после четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов «Шахтер» занимает последнее место в своей группе, набрав одно очко.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился мнением о матче с мадридским «Реалом» (1:2) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов..



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