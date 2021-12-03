«Яруд» отказался от услуг двух защитников

Первые изменения в составе мариупольской команды.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, «Яруд» прекратил сотрудничество с центральными защитниками Кириллом Лысенко и Даниилом Саенко.

22-летний Лысенко присоединился к приазовской команде в начале этого года. В нынешнем сезоне Второй лиги он провел 9 матчей и забил 1 мяч.

21-летний Саенко выступал за «Яруд» с лета 2020 года. В текущем чемпионате сыграл в 8 матчах.

По итогам осенней части сезона Второй лиги команда Олега Красноперова занимает 11-е место в группе Б. В первом официальном поединке 2022 года «Яруд» сыграет в Херсоне с «Кристаллом» (базовый день тура — 26 марта).

Ранее наш сайт сообщал, что «Волчанск» расстался с вице-капитаном и еще четырьмя игроками.

Также стало известно, что «Энергия» продлила двоих и рассталась с семью игроками.

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