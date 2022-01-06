Ярославский: задача Красникова очень простоя – кайфовать от этого проекта

Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о работе с вице-президентом Евгением Красниковым, который большую часть времени посвящает кадровой политике клуба.

«Задача Евгения Красникова очень простоя – кайфовать от этого проекта. Но он не тот человек, который просто будет сидеть, ничего не делать и кайфовать. Красников же зачахнеть, если не будет звонков по ночам, не будет вокруг него суеты, то всё. Я по себе это знаю.

Как не зайдешь к нему, он смотрит футбол, я не знаю, как во всем этом можно разобраться и найти тех игроков, которые будут играть в «Металлисте». Это титанический труд.

Когда распался «Металлист», мы начали еще чаще общаться. Я ходил по Гайд-парку и все спрашивал, когда, где, как и почему?

Много обсуждаем футболистов, кого покупать, но если игрок в «Металлисте» - это его заслуга», — сказал Ярославский в интервью Football Hub.

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