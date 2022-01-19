Ярославский: целая армия легионеров и украинцев пополнит «Металлист»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о задачах команды в Кубке Украины. В четвертьфинале турнира харьковская команда сыграет с «Зарей» 1 марта.

«Я бы не замахивался на Кубок Украины. Посмотрим, как мы сыграем с «Зарей», а там будет видно. Как новички адаптируются.

Вы знаете, что мы приобрели уже семерых новичков. Целая армия легионеров и украинцев в это зимнее межсезонье пополнит «Металлист». Нужно выиграть у Зари. Ничьи в этой игре быть не может, поэтому победитель уйдет с поля только один, — сказал Ярославский в эфире телеканала «Футбол 1».

Ранее мы сообщали, что «Металлист» подпишет вратаря «Олимпика».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Опытный полузащитник покинет «Металлист»

Бывший капитан «Металлиста» может завершить карьеру уже зимой

Обалденный трансфер: Ярославский заинтриговал словами о еще одном новичке «Металлиста»:

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.