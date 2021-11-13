Ярославский рассказал, кто в «Металлисте» суперигрок и суперчеловек

Президент «Металлиста» Александр Ярославский представил бразильского вингера Паулиньо Бойя в перерыве матча Первой лиги Украины с «Прикарпатьем» (4:0).



«Я обещал болельщикам, что у нас будут играть игроки высочайшего уровня и продолжаю выполнять обещание. Паулиньо – это суперигрок, суперчеловек.

Я надеюсь, что он принесет «Металлист» и всему Харькову много радостных эмоций и забьет много голов за нашу команду», – сказал Ярославский.

23-летний воспитанник «Сан-Паулу» ранее выступал в аренде за «Жувентуде». В «Металлисте» бразилец выбрал себе 77-й игровой номер.

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