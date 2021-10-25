Ярославский: посмотрю на шутки Суркиса после настоящего возвращения «Металлиста»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский отреагировал на слова руководителя «Динамо» Игоря Суркиса, который ранее произнес фразу «Металл» уже заходит — мы трусимся все».

«Я посмотрю, как он будет шутить, когда мы действительно вернемся. Да, у нас с «Динамо» были хорошие матчи. В этом и весь футбол. Футбол — это же не только отыграть 90 минут, это еще все до и после футбола, когда идут обсуждения, дрязги и скандалы. Это всё — составляющая футбола, и она бывает чуть ли не самой главной. Матч пробежал и начались баталии до следующего матча интересных команд: а ты, а я, а там, а здесь, а то. Люди этим живут», — сказал Ярославский в интервью ресурсу «Бомбардир».

Ранее наш сайт рассказал о возможном переходе Сергея Макушко в «Минай».



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