Ярославский объяснил, почему боксер Гвоздик прибыл на сбор «Металлиста»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский назвал причину, из-за которой пригласил бывшего чемпиона мира по боксу Александра Гвоздика на турнир Winter Cup 2022.

«Я очень счастлив, что Winter Cup 2022 — это повод встретиться с близкими друзьями, классно провести время, популяризировать украинский футбол, посмотреть хорошие игры и пообщаться. Ведь самое дорогое, что есть у нас в жизни — это общение.



Надеюсь, что в следующем году количество участников турнира расширится, мы будем сидеть огромной компанией, получать бесценные эмоции и удовольствие. Сейчас в украинском футболе большой перерыв, и создание этого турнира позволило его заполнить. Все с нетерпением ждут этих матчей и мы надеемся, что украинские болельщики получат огромный кайф.

Приезд Гвоздика? Честно, я один боялся ехать к такой боевой компании, поэтому пригласил с собой Сашу», — сказал Ярославский в интервью телеканалу «Футбол».

«Металлист» стартует на Winter Cup 2022 матчем с «Черноморцем». Игра состоится сегодня, начало — 19.00.

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