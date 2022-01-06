Ярославский – о долгах «Металлиста»: постараемся сделать так, чтобы все остались довольны

Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о ситуации с долгами клуба. Ярославский отметил, что не собирается погашать задолженность перед бывшими игроками команды, которые образовались во времена экс-президента «Металлиста» Сергея Курченко.

«Так как мы этих долгов не делали, постараемся сделать так, чтобы все остались довольны и мы не платили этих денег. Занимаются юристы. Они говорят, что у нас перспектива есть не платить то, чего мы не брали», — сказал Ярославский в интервью Football Hub.

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