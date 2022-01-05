Ярославский: «Металлист» точно не будет прибыльным клубом

Президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о финансовой составляющей клуба. Ярославский отметил, что клуб пока не будет прибыльным.

«Задачи, которые мы поставили перед собой, не позволяют сделать этот проект прибыльным. Потому что все равно ты будешь тратить больше, чем зарабатывать, продавая контракты футболистов.

«Металлист» точно не будет прибыльным клубом в ближайшее десятилетие. Во-первых, у нас телеправа сколько стоят? А в Англии были проданы за 12 миллиардов евро.

Планируем ли выйти на предыдущий бюджет? Нет, конечно. Он и не нужен. Время другое было. Были другие цены на футболистов», – сказал Ярославский в интервью FootballHub.

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