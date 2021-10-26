Ярославский : Лига чемпионов? Какой солдат не мечтает стать генералом

Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о задачах харьковского клуба.



«Если появляется «Металлист», наверняка уже по-другому будут усиливаться «Шахтер», «Динамо», «Заря», «Днепр», может, появится. Нужен естественный и реальный толчок. От того, что соберется УПЛ и поговорит, что давайте что-то менять – от этого ничего не изменится.

Цель Лига чемпионов? Почему нет? Какой солдат не мечтает стать генералом? Пока мы целимся на Лигу Европы.

Цель – сделать классную команду, которая будет соревноваться с такими командами, как «Эвертон», «Галатасарай», «Бешикташ», «Байер», «Сампдория». Кто составит конкуренцию. Мы же выходили из группы с первого места. Трижды побеждали «Сампдорию».

Состав должен быть таким, чтобы тебе не стыдно было сидеть на трибунах. А сколько он будет стоить – не знаю», – сказал Ярославский в интервью «Бомбардиру».

Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.

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