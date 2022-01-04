Ярославский: Красников переписывается с Тайсоном

Президент «Металлиста» Александр Ярославский прокомментировал слухи о возвращении полузащитника Тайсона в харьковский клуб. Сейчас бразилец выступает на родине за «Интернасьонал».

«Я знаю, что они с Красниковым беседуют там, на какие-то темы, но меня не посвящают.

Иногда мне Тайсон там шлет смс. Он мне прислал, мы же купили Паулиньо. Он мне прислал, надиктовал там «неужели ты купил Паулиньо» и три точки. Не могу понять, почему он это мне прислал, но посмотрим, что он имеет в виду», – рассказал Ярославский в интервью Football Hub.

Тайсон перешел в «Металлист» летом 2010 года из «Интернасьонала». Зимой 2013 года хавбек перебрался в донецкий «Шахтер».

За «Металлист» Тайсон отыграл 83 матча, в которых забил 20 мячей и отдал 26 результативных передач.

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