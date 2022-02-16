Ярославский хочет продолжить усиление «Металлиста»

Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников рассказал о планах клуба на зимнюю трансферную кампанию. Александр Ярославский хочет продолжить усиление состава команды.
«Сегодня ночью имел обстоятельную беседу с Александром Ярославским по усилению состава футбольного клуба «Металлист». Президент настаивает, чтобы в это межсезонье команда была максимально укомплектована. Поэтому ожидайте трансферов», — приводит слова Красникова пресс-служба «Металлиста».
Напомним, что харьковский клуб уверенно лидирует в таблице Первой лиги Украины. «Металлист» намерен в следующем сезоне побороться за высокие места в УПЛ.
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