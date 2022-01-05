Ярославский: к Лиге чемпионов еще нужно подойти

Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о ближайших задачах клуба. Функционер отметил, что первая главная цель – выйти в Лигу Европы.
«Основная задача - это создать боеспособный коллектив. Инфраструктура и команда - это главное. Нельзя сказать, что мы уже сейчас будем биться за чемпионство УПЛ и Лигу чемпионом. Могу сказать, что будем биться за выход в Лигу Европы.
К Лиге чемпионов еще нужно подойти. Не совсем объективно будет сказать, что сразу будем сражаться за титул и Лигу чемпионов», — сказал Ярославский в интервью Football Hub.
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