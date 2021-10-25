Ярославский: этому щенку Курченко надо надрать уши за сотворенное с «Металлистом»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал, какой он увидел инфраструктуру харьковского клуба после своего возвращения к деятельности футбольного функционера.

«Когда ты шёл по пустыне, тебя мучила жажда, ты практически умирал без воды от жажды и вдруг ты подходишь к колодцу, добираешься, доползаешь, ты, конечно, ныряешь туда с головой, с ногами. Вот так и я нырнул в этот новый этап «Металлиста» сегодняшнего. Я ждал девять лет, с 2012-го по 2021-й.

8 июля ударил первый молот по старой жизни, по старой инфраструктуре. За три месяца покрасили четыре тысячи тонн металла, весь паучок наш покрашен, а я проезжал — краски фактически не было, ржавчина была ободрана. Представляете вот эта огромная масса металла стояла вся выгоревшая, без блеска, то есть он сразу превратился из паучка в какого-то дохлого таракана, уничтоженного было всё. Я уже говорил, что по-хорошему надо поймать этого щенка и надрать ему уши за то, что он тут сотворил. Это про Курченко», — сказал Ярославский в эфире телеканала «Футбол».

Ранее президент харьковского клуба жестко ответил на штуку Игоря Суркиса.



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