Ярославский: будет хорошо, если Коломойский вернет «Днепр»

Президент «Металлиста» Александр Ярославский поделился мнением о возможном официальном возвращении Игоря Коломойского в украинский футбол. Напомним, что согласно многочисленным слухам именно этот олигарх финансирует выступающий ныне в УПЛ «Днепр-1».

«Коломойский? Вы можете себе представить, что будет, если завтра в Харькове будет играть «Металлист» против «Днепра»? Это будет месяц разговоров до этой встречи и месяц после. У нас всегда это была не игра, а война. Но война в хорошем смысле этого слова. Люди жаждут таких баталий. Конечно, будет хорошо, если Игорь Валерьевич возьмет и вернет «Днепр» и мы будем встречаться на футбольном поле. Желательно, конечно, чтобы «Металлист» выигрывал», — сказал Ярославский в интервью ресурсу «Бомбардир».

Ранее президент «Металлиста» отреагировал на шутку Игоря Суркиса в адрес своего клуба.

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