Ярославский: бренд «Металлиста» уже никому и никогда не отдадим

Президент «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о ситуации с брендом харьковского клуба и заявил, что владельцем стадиона будет город.

«Вернули бренд полностью, нам принадлежат все права. Никто не имеет права его использовать, именно логотип и бред «Металлист».

Как я уже говорил, мы его уже никогда и никому не отдадим.

Владельцем стадиона будет город. Сколько стоила реконструкция? Миллионов пять долларов. В свое время я тратил на содержание стадиона, базы и академии три миллиона долларов в год. Сейчас не меньше будет стоить. Перекрасить все четыре тысячи тонн металла стоило 21 миллион гривен. Академия стоила больше 50 миллионов гривен — это только поля, свет, музыка», — сказал Ярославский в интервью Football Hub.

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