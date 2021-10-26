Ярославский: без политики в футболе шикарно

Президент харьковского «Металлиста» Александр Ярославский рассказал о своем отношении к политике и о попытках связать ее с возрождением клуба.



«Как я отношусь к тому, что меня связывают с выборами и другими политическими проектами? Это как в анекдоте: «Один старый еврей говорит другому: «Ты знаешь, Моня, у меня не очень получается с женой, а вот сосед рассказывает, что может пять раз в день». Второй еврей отвечает: «Так и ты говори, что можешь пять раз!» Мало ли кто и что говорит. Вот была церемония открытия Академии футбола «Металлиста». Вы там хоть одного политика видели? Не было их там и ни слова не сказали о политике. Только о футболе. Было триста детей, огромное количество родителей, просто посетителей-харьковчан, фуд-корты, открытое пространство, свежий воздух… УЕФА же заявляет: «Футбол вне политики!» А то, что на матчи «Металлиста» приходят мэр, кандидаты в мэры или исполняющий обязанности мэра или какие-то депутаты, так что им на футбол не ходить? Говорят, что без политики в футболе не обойдешься. В нашем футболе, в частности. А я вам так скажу - без политики очень легко. Вот когда вмешивается политика, начинаются сложности. Пока бывшие власти не вмешивались в футбол – все было в порядке. Как только они вмешались – «Металлист» исчез! Пока я занимался Евро-2012 и был нужен, меня никто не трогал. Как только Евро закончился, а «Металлист» набрал ход, политики сразу попытались воспользоваться не ими созданным продуктом. К чему это привело? «Металлист"» вообще исчез с футбольной карты Украины. Я считаю, что без политики в футболе очень хорошо, просто шикарно», - сказал Александр Ярославский.

Также представители «Металлиста 1925» стали лучшими в 12-м туре УПЛ.



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