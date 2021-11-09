Ярошенко: в матче с «Оболонью» у «Альянса» на поле был свой Ибрагимович

В центральном поединке 17 тура в Первой лиге «Альянс» вырвал победу у «Оболони» (3:2).

Главный тренер «Альянса» Юрий Ярошенко в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что помогло его подопечным отпраздновать викторию.

Юрий Ярошенко

«По разным причинам мы не могли рассчитывать на четырех основных игроков, особенно это сказалось на центре обороны, где отсутствовали Неплях и Лебеденко. Пришлось делать перестановки.

Удаление в начале второго тайма нашего полузащитника Шарая только помогло ребятам сплотиться и проявить характер. В этот ответственный момент, наконец, центральный нападающий Загинайлов продемонстрировал ту игру, которую мы давно от него ждем. Сначала он в стиле легендарного Ибрагимовича снова вывел «Альянс» вперед, а когда гости, реализовав пенальти, выровняли положение, то после розыгрыша стандартного положения подкорректировал полет мяча на дальнюю штангу, где подключившийся в наступление Герт в третий раз заставил капитулировать вратаря «пивоваров».

Принимая во внимания количество созданных голевых моментов, то поединок мог закончиться и вничью. Все же, на мой взгляд, в ключевые моменты концентрация у нас оказалась повыше, что и помогло взять верх».

Напомним, что «Альянс» занимает четвертое место в Первой лиге, набрав 29 очков.

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