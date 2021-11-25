Ярмоленко забил гол и заработал пенальти в матче Лиги Европы

25 ноября в рамках Лиги Европы лондонский «Вест Хэм» в Вене играет с «Рапидом».



В первом тайме героем встречи стал украинский легионер «молотобойцев» Андрей Ярмоленко. Сначала на 40-й минуте с паса Николы Влашича украинец забил мяч в ворота австрийцев. А затем перед самым перерывом Ярмоленко заработал пенальти, который реализовал Марк Нобл.

Первый тайм со счетом 2:0 выиграл «Вест Хэм», во многом благодаря успешным действиям украинского футболиста.

Видео гола Ярмоленко смотрите в нашем телеграме.

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.



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