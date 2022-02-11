Ярмоленко забил гол и получил красную карточку в матче за «Вест Хэм» U-23

Украинский атакующий полузащитник Андрей Ярмоленко сыграл в Кубке АПЛ.



Украинец попал в основной состав «Вест Хэма» U-23 на игру против «Суонси» U-23.

На 45-й минуте украинский легионер забил мяч, а на 50-й Андрей получил красную карточку за отмашку.

5 февраля Ярмоленко сыграл 120 минут против «Киддерминстера» в Кубке Англии. В рамках АПЛ Андрей предыдущий раз выходил на поле 16 января в поединке против «Лидса», когда сыграл 22 минуты.

Также польский клуб намекнул на трансфер Коноплянки.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



«Вест Хэм» с Ярмоленко победил в боевом матче Кубка Англии

АПЛ: «Эвертон» без Миколенко проиграл, «Вест Хэм» без Ярмоленко победил

Юрист: Зинченко в рекламе беттинга участвует не меньше, чем Ярмоленко

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.