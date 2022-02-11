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Ярмоленко забил гол и получил красную карточку в матче за «Вест Хэм» U-23

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
11.02.2022
17:37
Новость
Футбол

Украинский атакующий полузащитник Андрей Ярмоленко сыграл в Кубке АПЛ.

Украинец попал в основной состав «Вест Хэма» U-23 на игру против «Суонси» U-23.

На 45-й минуте украинский легионер забил мяч, а на 50-й Андрей получил красную карточку за отмашку.

5 февраля Ярмоленко сыграл 120 минут против «Киддерминстера» в Кубке Англии. В рамках АПЛ Андрей предыдущий раз выходил на поле 16 января в поединке против «Лидса», когда сыграл 22 минуты.

Также польский клуб намекнул на трансфер Коноплянки.

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