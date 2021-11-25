Ярмоленко стал одним из лучших игроков в матче Лиги Европы

Атакующий полузащитник «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко забил гол и заработал пенальти в матче 5-го тура Лиги Европы против венского «Рапида» (2:0).



Украинец получил 7,8 баллов от WhoScored – второй показатель среди игроков обеих команд. Наивысшую оценку получил левый защитник лондонцев Артюр Масуаку (8,1).

Ярмоленко 2 раза ударил по воротам (1 – в створ), 63 коснулся мяча, отдал 34 точные передачи (87%) – 2 ключевые, совершил 1 обводку (50%), выиграл 1 верховое единоборство (100%), сделал 1 отбор (50%) и 7 раз потерял мяч.

На счету 32-летнего украинца один гол в текущем сезоне за «молотобойцев».

Также главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби поделился впечатлениями от матча с «Интером» (0:2) в рамках пятого тура Лиги чемпионов.



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