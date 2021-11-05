Ярмоленко получил травму перед важным матчем сборной Украины

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко из-за травмы пропустил матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы с «Генком», который прошел 4 ноября и завершился вничью со счетом 2:2.

О степени повреждения и сроках восстановления пресс-служба «Вест Хэма» не сообщает.

По неофициальным данным, у 32-летнего украинца был ушиб в районе ребра, который доставлял ему дискомфорт.

Ожидается, что к матчам сборной Украины Ярмоленко должен восстановиться.

11 ноября сборная Украины проведет домашний товарищеский матч с Болгарией, а 16-го в последнем туре группового этапа отбора на ЧМ-2022 сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной.

Сборная Украины занимает второе место в группе D, но имеет на одну сыгранную игру больше, чем у Финляндии и Боснии и Герцеговины.

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