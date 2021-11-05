Фрибет 3000 UAH
  1. Главная
  2. Новости спорта
  3. Футбол

Ярмоленко получил травму перед важным матчем сборной Украины

Павел Соловей
Павел Соловей
05.11.2021
13:59
Новость
Футбол

Украинский вингер «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко из-за травмы пропустил матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы с «Генком», который прошел 4 ноября и завершился вничью со счетом 2:2.

О степени повреждения и сроках восстановления пресс-служба «Вест Хэма» не сообщает.

По неофициальным данным, у 32-летнего украинца был ушиб в районе ребра, который доставлял ему дискомфорт.

Ожидается, что к матчам сборной Украины Ярмоленко должен восстановиться.

11 ноября сборная Украины проведет домашний товарищеский матч с Болгарией, а 16-го в последнем туре группового этапа отбора на ЧМ-2022 сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной.

Сборная Украины занимает второе место в группе D, но имеет на одну сыгранную игру больше, чем у Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Вест Хэм» с Ярмоленко выиграл у «Эвертона»
«Вест Хэм» с Ярмоленко выиграл у «Эвертона»
Суркис: если у Ярмоленко будет желание, то предоставлю возможность доиграть в «Динамо»
Суркис: если у Ярмоленко будет желание, то предоставлю возможность доиграть в «Динамо»
Таблица коэффициентов УЕФА: расклады для Украины после еврокубковой недели
Таблица коэффициентов УЕФА: расклады для Украины после еврокубковой недели

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.

79
3000 UAH Получи бонус
Начать играть
Теги:
Рейтинг:
0
Комментарии
Нет комментариев. Будьте первым!

Недавние статьи