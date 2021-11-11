Ярмоленко: полностью переиграли сборную Болгарии, просто мяч не шел в ворота

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал контрольный матч с Болгарией. Поединок прошел в Одессе и завершился вничью со счетом 1:1.

«Я считаю, что мы полностью переиграли соперника. Пропустили одну контратаку, была еще одна во втором тайме. Тяжело говорить, когда создаешь столько моментов и не забиваешь. Просто мяч не шел в ворота, такое бывает. Надеюсь, что в игре с Боснией все будет по-другому.

Просто мяч не шел в ворота, я думаю, что играли неплохо. Создавали много моментов, но необходимо их реализовывать. Посмотрели сейчас статистику – 35 ударов, 14 в створ ворот», — сказал Ярмоленко в эфире телеканала «Футбол 1».

16 ноября сборная Украины проведет свой заключительный матч отбора ЧМ-2022. Сине-желтые встретятся на выезде с Боснией и Герцеговиной.

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