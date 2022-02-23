Ярмоленко: мы – сильная нация, мы на своей земле, и правда за нами

Вингер «Вест Хэма» и капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался по поводу ситуации в Украине.



«Призываю каждого украинца объединиться, показать свою преданность стране, поддержать нашу армию.

Наша сила – свобода, право выбора, уважение и ценности. Наш выбор – европейская Украина. Мы – сильная нация, мы на своей земле, и правда за нами», – написал Ярмоленко у себя в инстаграме.

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