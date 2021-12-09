Яремчука признали лучшим игроком матча с «Динамо»

Для украинского форварда «Бенфики» Романа Яремчука успешно сложился поединок шестого тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (2:0).

26-летний футболист забил победный гол в этом матче на 16-й минуте. Яремчук, которого заменили за восемь минут до конца второго тайма, получил оценку 8,1 от известного портала WhoScored — высшую среди игроков обеих команд.

Украинец стал лидером матча по количеству ударов (три) и попаданий в створ (два — столько же только у динамовца Виталия Буяльского). У Яремчука удачными оказались три попытки дриблинга из четырех. Гол в ворота «Динамо» стал первым в карьере для Романа на групповом этапе Лиги чемпионов. «Бенфика» смогла пробиться в плей-офф турнира.

Ранее Яремчук дал комментарий после матча с «Динамо».

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