Яремчук забил гол за «Бенфику» в матче против «Порту»

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук отличился голом в матче 16-го тура Примейры Португалии против «Порту».



На 46-й минуте он отыграл один мяч и сократил разрыв в счете до 1:2. В итоге «Порту» победил в матче со счетом 3:1.

Яремчук забил во втором туре чемпионата Португалии кряду. В прошлом туре у него был гол+пас в поединке с «Маритиму» (7:1).

Всего украинец отличился 7 голами и 3 ассистами в 24 матчах за «Бенфику».

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