Яремчук забил гол за «Бенфику» и показал футболку с гербом Украины

23 февраля в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Бенфика» принимала «Аякс». Встреча завершилась вничью 2:2.



Когда амстердамцы вели 2:1 украинский форвард Роман Яремчук, который вышел на замену, забил мяч головой и выровнял положение. После этого украинец показал футболку с гербом Украины.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Бенфика» - «Аякс» - 2:2 (1:2)

Голы: Алле, 25 (автогол), Яремчук, 72 – Тадич, 18, Алле, 29.

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