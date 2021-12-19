Яремчук забил гол и сделал ассист: «Бенфика» победила со счетом 7:1

Форвард «Бенфики» Роман Яремчук сделал ассист и забил гол в матче 15-го тура Примейры Португалии против «Маритиму».



Это первые результативные действия украинца в чемпионате Португалии с 25 сентября – тогда он сделал дубль в ворота «Витории Гимараэш».

«Бенфика» выиграла у «Маритиму» со счетом 7:1. Также за лиссабонцев дубль оформил Нуньес и еще по голу в свой актив записали Жилберто, Рафа Силва, Рамуш и Сеферович.

На счету Яремчука 5 голов и 2 голевых паса в 10 играх.

Ранее нападающий сборной Украины забил мяч в ворота «Динамо» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Также Безус сделал два ассиста в победном матче «Гента».



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.



Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.