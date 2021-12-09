Яремчук забил «Динамо», «Бавария» разгромила «Барселону»: все голы среды в Лиге чемпионов

8 декабря состоялись завершающие матчи группового этапа Лиги чемпионов.

Роман Яремчук забил победный гол за «Бенфику» в матче с «Динамо» и помог своему клубу выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Опередить лиссабонцев могла «Барселона», однако каталонцы разгромно проиграли в гостях «Баварии» (0:3).

Самый результативный матч дня был сыгран в Санкт-Петербурге, где «Зенит» в компенсированное время спасся от поражения в поединке с «Челси» — 3:3. Действующий победитель Лиги чемпионов потерял первое место в группе, так как «Ювентус» в параллельном матче минимально обыграл «Мальмё».

Вылетела из Лиги чемпионов в Лигу Европы «Севилья», которая проиграла «Зальцбургу» (0:1). Вместе с австрийцами в плей-офф Лиги чемпионов вышел «Лилль», одолевший в гостях «Вольфсбург» (3:1).

Матч «Аталанта» — «Вильярреал» перенесли на 9 декабря из-за снегопада в Бергамо.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

«Динамо» проиграло «Бенфике» в футбол. Но лучше так, чем ставить расчетливый «автобус»

Последний матч для «Зари» в еврокубковом сезоне и борьба за последнее место в ЛЧ: за кем следить 9 декабря

Ковалец: этот промах в Лиссабоне будет Цыганкову долго сниться

«Буковина» может потерять основного вратаря и еще семь футболистов

Тлумак: если «Заря» прибавит в интенсивности, то сумеет дать бой норвежцам

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.