Яремчук за неделю выздоровел от коронавируса

Роман Яремчук присутствовал на сегодняшней тренировке «Бенфики», которая готовится к матчу против «Морейренсе» в рамках 18-го тура чемпионата Португалии, запланированному на 15 января.

Напомним, что 5 января украинский форвард и еще несколько его партнеров сдали положительные тесты на коронавирус. К счастью, Яремчуку не потребовалось много времени, чтобы перебороть болезнь.

Напомним, что 26-летний украинец перешел в «Бенфику» из бельгийского «Гента» прошлым летом. Яремчук суммарно провел 25 матчей за лиссабонский клуб, в которых забил семь голов и сделал пять ассистов. Он является воспитанником киевского «Динамо».

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